В Петербурге полицейский спас провалившуюся под лёд трёхлетнюю девочку
Малышка, катаясь на "ватрушке", угодила в ледяную воду. Находившийся неподалёку отец пытался спасти дочь, но все его попытки были тщетны. Сейчас, к счастью, с ребёнком всё в порядке.
Кадр из видео © Telegram / "МВД медиа"
Кадры спасения трёхлетней девочки в Петербурге © Telegram / "МВД медиа"
В Санкт-Петербурге полицейский спас трёхлетнюю девочку, провалившуюся под лёд. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводит сайт ведомства.
Инцидент произошёл в минувшую среду, 26 января, в Невском районе Северной столицы. В полицию поступило сообщение, что малышка, катаясь на "ватрушке", угодила в полынью. Находившийся неподалёку отец пытался спасти дочь, но все его попытки были тщетны.
"Удалось убедить, что жизнь одна": Полицейская рассказала, как спасла от прыжка забравшегося на Крымский мост в Москве
На место происшествия прибыли патрульные. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич незамедлительно бросился на помощь девочке. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить ребёнка на лёд.
"Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребёнок не пострадал", — добавила представитель МВД.
Ранее Лайф сообщал, что в Пскове полицейский спас 12-летнюю школьницу, упавшую в реку с моста. Денис Кузьмин без раздумий бросился в воду, доплыл до девочки, помог добраться до опоры сооружения. На помощь подоспел неравнодушный очевидец. Вместе они доставили ребёнка на берег.
Комментариев: 0