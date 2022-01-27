В Петербурге полицейский спас провалившуюся под лёд трёхлетнюю девочку

Кадры спасения трёхлетней девочки в Петербурге © Telegram / "МВД медиа"

В Санкт-Петербурге полицейский спас трёхлетнюю девочку, провалившуюся под лёд. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводит сайт ведомства.

Инцидент произошёл в минувшую среду, 26 января, в Невском районе Северной столицы. В полицию поступило сообщение, что малышка, катаясь на "ватрушке", угодила в полынью. Находившийся неподалёку отец пытался спасти дочь, но все его попытки были тщетны.

На место происшествия прибыли патрульные. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич незамедлительно бросился на помощь девочке. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить ребёнка на лёд.

"Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребёнок не пострадал", — добавила представитель МВД.