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В Петербурге полицейский спас провалившуюся под лёд трёхлетнюю девочку

Малышка, катаясь на "ватрушке", угодила в ледяную воду. Находившийся неподалёку отец пытался спасти дочь, но все его попытки были тщетны. Сейчас, к счастью, с ребёнком всё в порядке.

27 января, 14:35

Кадр из видео © Telegram / "МВД медиа"

Кадры спасения трёхлетней девочки в Петербурге © Telegram / "МВД медиа"

В Санкт-Петербурге полицейский спас трёхлетнюю девочку, провалившуюся под лёд. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, её слова приводит сайт ведомства.

Инцидент произошёл в минувшую среду, 26 января, в Невском районе Северной столицы. В полицию поступило сообщение, что малышка, катаясь на "ватрушке", угодила в полынью. Находившийся неподалёку отец пытался спасти дочь, но все его попытки были тщетны.

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На место происшествия прибыли патрульные. Сержант полиции Дмитрий Ходкевич незамедлительно бросился на помощь девочке. Обвязав себя тросом, он добрался до полыньи и сумел вытащить ребёнка на лёд.

"Благодаря своевременным, грамотным и самоотверженным действиям полицейского ситуация разрешилась благополучно. Ребёнок не пострадал", — добавила представитель МВД.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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