Международные резервы РФ обновили исторический максимум

По данным на 21 января 2022 года, международные резервы РФ выросли на $1,4 млрд и составили $639,6 млрд, обновив исторический максимум. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Резервы выросли на 0,2% в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.