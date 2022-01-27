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Международные резервы РФ обновили исторический максимум

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 января. Тогда показатель вырос на 7,7 миллиарда долларов.

27 января, 14:30

Здание Центрального Банка России. Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов

По данным на 21 января 2022 года, международные резервы РФ выросли на $1,4 млрд и составили $639,6 млрд, обновив исторический максимум. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Резервы выросли на 0,2% в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.

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Предыдущий максимум был зафиксирован 14 января. Тогда международные резервы России за неделю выросли на 7,7 миллиарда долларов и составили 638,2 миллиарда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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