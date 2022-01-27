Политолог Светов назвал предсказуемой реакцию США на вопрос о нерасширении НАТО
По мнению эксперта, Запад закрыл глаза на тот факт, что "свободный альянс" сам составляет угрозу. А аналогичная свобода России защищать свою безопасность при этом не обсуждается.
Войска НАТО. Фото © Beata Zawrzel / NurPhoto
Негативная реакция США по поводу нерасширения НАТО на восток, о которой ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, "была предсказуемой". Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в интервью с RT.
"Мы говорим о том, что расширение НАТО, его перевооружение, приближение к границам России угрожает безопасности России, соответственно, Россия хочет каким-то образом эту опасность убрать. На это нам отвечают, что НАТО — это свободное объединение свободных государств и каждое государство имеет право вступать в этот союз, а союз имеет право принимать этих членов", — объяснил политолог.
Он подчеркнул, что Запад закрыл глаза на тот факт, что это "свободное объединение" "составляет угрозу безопасности России", то есть российская свобода "защищать свою безопасность выводится за рамки".
Ранее Лавров заявил, что США не предоставили позитивного ответа по главному вопросу — о недопустимости расширения НАТО. По словам министра, теперь Россия будет делать основной упор на разъяснение лукавой позиции Запада о невозможности гарантировать нерасширение альянса.
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