Политолог Светов назвал предсказуемой реакцию США на вопрос о нерасширении НАТО

Негативная реакция США по поводу нерасширения НАТО на восток, о которой ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, "была предсказуемой". Таким мнением поделился политолог Юрий Светов в интервью с RT.

"Мы говорим о том, что расширение НАТО, его перевооружение, приближение к границам России угрожает безопасности России, соответственно, Россия хочет каким-то образом эту опасность убрать. На это нам отвечают, что НАТО — это свободное объединение свободных государств и каждое государство имеет право вступать в этот союз, а союз имеет право принимать этих членов", — объяснил политолог.

Он подчеркнул, что Запад закрыл глаза на тот факт, что это "свободное объединение" "составляет угрозу безопасности России", то есть российская свобода "защищать свою безопасность выводится за рамки".