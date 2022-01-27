Зеленский положительно оценил восьмичасовую встречу "нормандских" советников в Париже
Политик утверждает, что для него первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. И вчерашние переговоры могут положить этому начало.
Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил итоги встречи советников лидеров стран "нормандского формата", которая состоялась в Париже 26 января. По мнению политика, высокой оценки заслуживает конструктивный характер переговоров, а также намерение продолжить консультации через две недели в Берлине.
"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надёжен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", — цитирует Зеленского его пресс-служба.
Напомним, что встреча советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина) продлилась восемь с половиной часов. Россию на этих консультациях представлял замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию — дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую — внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак.
По итогам встречи Козак заявил, что делегатами была проведена инвентаризация Минских соглашений. Он выразил надежду, что в предстоящие две недели вопрос о статусе Донбасса сдвинется с мёртвой точки — тогда состоятся новые переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четвёрки". Положительно оценил итоги встречи и Андрей Ермак. По его словам, поддержка режима прекращения огня в Донбассе, о которой шла речь на встрече советников лидеров "нормандской четвёрки" в Париже, является "маленьким шагом вперёд".
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