Зеленский положительно оценил восьмичасовую встречу "нормандских" советников в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил итоги встречи советников лидеров стран "нормандского формата", которая состоялась в Париже 26 января. По мнению политика, высокой оценки заслуживает конструктивный характер переговоров, а также намерение продолжить консультации через две недели в Берлине.

"Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день — это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надёжен, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Напомним, что встреча советников лидеров государств – членов "нормандской четвёрки" (Россия, Германия, Франция, Украина) продлилась восемь с половиной часов. Россию на этих консультациях представлял замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак, французскую делегацию — дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую — внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую — глава офиса президента Андрей Ермак.