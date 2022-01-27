Курс евро на Московской бирже опустился ниже 87 рублей

В ходе валютных торгов на Московской бирже евро падал на 2,68% — до 87 руб. (-2,4 рублей), курс доллара снизился на 1,79% — до 77,995 руб. (-1,42 рублей). Об этом свидетельствуют данные площадки на 16:09 мск.

Также согласно данным на 15:50 мск, курс доллара снижался до 77,915 рубля, тогда как евро находился на отметке 86,99 рубля. По данным на 16:17 мск, курс доллара упал до 77,97 рубля (-1,45 рубль), курс евро был на уровне 86,98 рубля (-2,42 рубля).