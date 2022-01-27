НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Нападающий Азмун вышел из командного чата "Зенита"

Форвард подписал контракт с "Байером" и летом перейдёт в новый для себя клуб. Однако трансфер может случиться и зимой.

27 января, 13:51

Сердар Азмун. Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Иранский нападающий Сердар Азмун вышел из командного чата питерского "Зенита", сообщает Sport24.

Причина такого решения и другие подробности истории неизвестны.

"Байер" может приобрести Азмуна уже зимой за три миллиона евро

"Байер" может приобрести Азмуна уже зимой за три миллиона евро

Ранее Лайф сообщал, что иранский нападающий Сердар Азмун летом перейдёт в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом". При этом за переход петербуржцы не получат ничего, так как форвард отправится в Германию в качестве свободного агента. Впрочем, не исключён вариант, при котором Азмун станет игроком "Байера" уже в ближайшее время.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1