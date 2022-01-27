Нападающий Азмун вышел из командного чата "Зенита"
Форвард подписал контракт с "Байером" и летом перейдёт в новый для себя клуб. Однако трансфер может случиться и зимой.
Сердар Азмун. Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Иранский нападающий Сердар Азмун вышел из командного чата питерского "Зенита", сообщает Sport24.
Причина такого решения и другие подробности истории неизвестны.
Ранее Лайф сообщал, что иранский нападающий Сердар Азмун летом перейдёт в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом". При этом за переход петербуржцы не получат ничего, так как форвард отправится в Германию в качестве свободного агента. Впрочем, не исключён вариант, при котором Азмун станет игроком "Байера" уже в ближайшее время.
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