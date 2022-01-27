Нападающий Азмун вышел из командного чата "Зенита"

Ранее Лайф сообщал, что иранский нападающий Сердар Азмун летом перейдёт в "Байер" после окончания контракта с "Зенитом". При этом за переход петербуржцы не получат ничего, так как форвард отправится в Германию в качестве свободного агента. Впрочем, не исключён вариант, при котором Азмун станет игроком "Байера" уже в ближайшее время.