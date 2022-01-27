Объявленный в розыск блогер-миллионник Хиза нашёлся у себя дома и не знал о случившемся

Блогер Хиза заявил, что не знал о том, что его объявили в федеральный розыск, и рассказал подробности дела. Видео © Telegram-канал SHOT

Блогер Хизри Запиров, более известный в Сети под ником Хиза, находился у себя дома и не знал, что его объявили в федеральный розыск. Как он рассказал телеграм-каналу SHOT, вместе с адвокатом он отправится в отдел и выяснит, в чём причина такого решения МВД.

"Я сам только сегодня утром узнал, что я в федеральном розыске, увидел в новостях, так же как и все. То есть пишут, что я где-то прячусь, что меня ищут. Я у себя дома, нигде не прячусь, я на связи", — сказал Хиза.

Пранкер заметил, что несколько месяцев назад его опрашивали как свидетеля по делу о мошенничестве, связанном со ставками на спорт. С тех пор правоохранители с ним не связывались. Хиза уточнил, что особо не вникал в суть дела, а лишь отвечал на вопросы о том, знает ли он определённых людей.

"И суть в том, что не только меня одного допрашивали, некоторых блогеров тоже допрашивали по этому делу. Я уже связался с адвокатом, и уже в ближайшее время поедем в отдел, будем выяснять, что происходит вообще", — добавил блогер.

Хиза добавил, что рекламировал букмекерские конторы, уточнив, что это не запрещено законом. Однако каперством (предоставление прогнозов на спорт, часто за плату. — Прим. Лайфа) он не занимался.