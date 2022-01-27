Татарстан достиг пика по количеству госпитализаций детей с ковидом за два года
Сообщается, что у больных "омикроном" несовершеннолетних наблюдается поражение верхнего отдела дыхательных путей. Также возможно наличие ларингита и бронхита.
Фото © ТАСС / Петр Ковалев
В Татарстане более 80 детей попали в больницы с коронавирусной инфекцией, что является пиком числа госпитализаций среди несовершеннолетних с начала пандемии. Об этом сообщил представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в регионе, врач-педиатр, детский пульмонолог Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) Ильнур Закиров.
"Мы сейчас находимся на пике, за два года такого наплыва пациентов не было. Столько CoViD-положительных детей у нас ещё не было. Пациентов среди детей стало намного больше, чем это было ранее", — сказал он.
По словам Закирова, на утро 27 января в детской республиканской клинической больнице Татарстана на лечении от коронавируса находится более 80 детей. Врач отметил, что у больных "омикроном" несовершеннолетних наблюдается поражение верхнего отдела дыхательных путей, также возможно наличие ларингита и бронхита.
Ранее заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков сообщил о 37 случаях вакцинации детей в первый день её открытия.
Лайф сообщал, что Путин призвал не останавливать плановую медицинскую помощь детям. Глава государства напомнил, что и в прошлом, и в позапрошлом году такая помощь для несовершеннолетних не прекращалась. Также он призвал оказать поддержку регионам в этом вопросе.
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