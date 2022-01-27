Три комнаты, уютно и тепло: Российские атлеты показали, в каких условиях будут жить на Олимпиаде в Пекине

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Член сборной России по шорт-треку Екатерина Ефременкова показала болельщикам комнату в Олимпийской деревне в Пекине. Именно в таких апартаментах спортсмены будут жить в ближайшие три недели. Видео опубликовано в официальных аккаунтах ОКР в соцсетях.

Внутри блока, где будут жить сразу пять спортсменок, находятся три спальни (каждая с собственной ванной), а также общая комната. Там, по признанию спортсменки, она с подругами по команде будет играть в разные игры и смотреть видео с тренировок.

"Очень уютно и комфортно, а главное, что тепло и нам тут очень нравится", — заметила Ефременкова.