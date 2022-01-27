"На любой вкус, чтобы угодить каждому": Российские спортсмены показали столовую и чем их кормят в олимпийском Пекине
Первая партия наших атлетов прилетела в Китай рано утром по московскому времени 27 января.
Видео © Telegram / Олимпийский комитет России
Член олимпийской сборной России по шорт-треку Денис Айрапетян показал подписчикам соцсетей ОКР, как выглядит столовая, в которой питаются спортсмены, и рассказал, чем их там кормят.
По словам спортсмена, сначала для защиты необходимо надеть перчатки, после чего можно взять приборы. Все они одноразовые и находятся в специальной упаковке. Приятно радует питание, которое может удовлетворить аппетиты любого спортсмена.
"Очень много блюд, всё разное, на любой вкус. Чтобы угодить, я думаю, каждому спортсмену точно", — заметил Айрапетян.
Украшением столовой можно назвать огромный торт, на вершине которого расположился талисман Олимпиады в Пекине — панда Бин Дунь-Дунь. Айрапетян также заметил, что все блюда получились очень вкусными.
Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попали 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.
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