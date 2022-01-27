"На любой вкус, чтобы угодить каждому": Российские спортсмены показали столовую и чем их кормят в олимпийском Пекине

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Член олимпийской сборной России по шорт-треку Денис Айрапетян показал подписчикам соцсетей ОКР, как выглядит столовая, в которой питаются спортсмены, и рассказал, чем их там кормят.

По словам спортсмена, сначала для защиты необходимо надеть перчатки, после чего можно взять приборы. Все они одноразовые и находятся в специальной упаковке. Приятно радует питание, которое может удовлетворить аппетиты любого спортсмена.

"Очень много блюд, всё разное, на любой вкус. Чтобы угодить, я думаю, каждому спортсмену точно", — заметил Айрапетян.

Украшением столовой можно назвать огромный торт, на вершине которого расположился талисман Олимпиады в Пекине — панда Бин Дунь-Дунь. Айрапетян также заметил, что все блюда получились очень вкусными.