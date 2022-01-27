Верка Сердючка под аплодисменты спела со сцены вирусную песню про Бандеру

Верка Сердючка исполнила со сцены песню о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Выступление Андрея Данилко, скрывающегося за образом женского персонажа, состоялось на новогоднем "Дизель Шоу", сообщает УНИАН.

После основных номеров и вручения цветов на сцену поднялась маленькая девочка Даша, и тогда Данилко спел ей песню "Батько наш — Бандера". Это активно поддержали как присутствовавшие на сцене артисты, так и зрительный зал.