Верка Сердючка под аплодисменты спела со сцены вирусную песню про Бандеру
За кулисами Андрей Данилко, выступающий в роли женского персонажа, признался, что его образу исполнилось 30 лет, как и Украине, которая обрела независимость в августе 1991 года.
Кадр видео © Эфир "Дизель Студио"
Исполнение Сердючкой со сцены песни про Бандеру. Видео © Эфир "Дизель Студио"
Верка Сердючка исполнила со сцены песню о лидере украинского националистического движения Степане Бандере. Выступление Андрея Данилко, скрывающегося за образом женского персонажа, состоялось на новогоднем "Дизель Шоу", сообщает УНИАН.
После основных номеров и вручения цветов на сцену поднялась маленькая девочка Даша, и тогда Данилко спел ей песню "Батько наш — Бандера". Это активно поддержали как присутствовавшие на сцене артисты, так и зрительный зал.
"Очень символично, что мне (образу Верки Сердючки. — Прим. Лайфа) 30 лет. И нашей незалежной Украине тоже 30 лет", — пояснил выбор песни Данилко.
Напомним, песня про Бандеру стала вирусным трендом из украинского TikTok среди подростков и в какой-то момент стала популярнее хита Моргенштерна. К флешмобу присоединились даже первоклашки, а депутаты от партии Порошенко не устояли и спели в зале Рады об украинском националисте.
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