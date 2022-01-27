Мать пропавшей новгородской девочки и её сожитель на допросе обвинили друг друга в убийстве

Согласно выдержкам из допроса матери полуторагодовалой девочки, которая пропала в Новгородской области, и её сожителя, каждый заявляет, что к убийству ребёнка не причастен. Так, женщина обвинила в преступлении своего возлюбленного, а мужчина заявил, что малышку задушила мать, пишет телеграм-канал SHOT.

Как рассказал 22-летний сожитель горе-матери, вечером в день трагедии они пошли в баню. В определённый момент женщине стало жарко, она пошла в дом, где находилась малышка. Молодой человек попросил принести воды, но вернулась мать малышки только спустя 20–30 минут. Своё отсутствие она объяснила тем, что пила чай.

При этом, отмечает сожитель, женщина очень нервничала. На вопрос, что произошло, она заявила, что задушила ребёнка и спрятала труп, но куда — не помнит. Когда пара возвращалась в дом, дверь была закрыта. Молодой человек признался, что раньше врал об открытой двери, чтобы запутать следствие. Он также отметил, что ребёнка в доме не было. Горе-мать стала просить помочь скрыть правду и говорить, что девочка пропала. Стоит добавить, что женщина постоянно оставляла детей без присмотра, уходя из дома гулять и выпивать. Она даже пыталась сдать малышку в приют, но ту не взяли из-за слишком маленького возраста.

В то же время женщина заявила, что её дочь убил сожитель. Она отметила, что сначала выгораживала парня, так как сомневалась, но теперь она уверена в его виновности. По версии матери малышки, когда они зашли в баню, молодой человек стал "бегать туда-сюда". В определённый момент парень вышел из строения примерно на полчаса, женщина не знает, чем он занимался в это время.

Она заявила, что у молодого человека были основания убить малышку. Девочка якобы мешала паре заниматься сексом, что раздражало сожителя, так как он часто хотел интимной близости. Женщина также утверждает, что не оставляла детей одних, а если такое и происходило, то несовершеннолетние были без присмотра не больше часа, за ними приглядывала старшая дочь.