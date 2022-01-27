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В МИД РФ заявили о готовности эвакуировать россиян с Украины в случае опасности

По словам представителя ведомства, в министерстве существует специальный департамент, который занимается такими вопросами, а также особые штабы при посольствах.

27 января, 14:32

Фото © Flickr / МИД России

Россия всегда готова эвакуировать своих граждан и сотрудников загранучреждений с территории Украины в случае возникновения такой необходимости. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведётся с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений", — сказал он.

По словам Зайцева, в министерстве существует специальный департамент, который занимается такими вопросами, а также особые штабы при посольствах. При этом он отметил, что российские загранучреждения продолжают работать в штатном режиме, несмотря на провокации со стороны украинских властей и местных националистов.

МИД РФ: Мысль о возможной войне с Украиной неприемлема

МИД РФ: Мысль о возможной войне с Украиной неприемлема

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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