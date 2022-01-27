В МИД РФ заявили о готовности эвакуировать россиян с Украины в случае опасности

Россия всегда готова эвакуировать своих граждан и сотрудников загранучреждений с территории Украины в случае возникновения такой необходимости. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Каких-то спецпланов нет, но на постоянной основе такая работа ведётся с тем, чтобы обезопасить и, насколько это возможно, российских граждан, и сотрудников загранучреждений", — сказал он.