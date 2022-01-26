Старший лейтенант столичной полиции Наталья Мошарова рассказала, как проходила операция по спасению 46-летнего Умарджона Юлдошева, который вчера забрался на верхушку Крымского моста в Москве, угрожая спрыгнуть, потому что ему не выплатили деньги на стройке. Чтобы уговорить "альпиниста" спуститься вниз, экстренным службам понадобилось два с половиной часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По словам Мошаровой, "высотник" наотрез отказывался вести переговоры с полицейскими-мужчинами, поэтому за дело пришлось взяться ей. Когда женщину поднимали наверх, с Москвы-реки дул сильный ветер, а металлическая конструкция, на которой стоял мужчина, была вся во льду.

"Скажу честно, я очень боюсь высоты, но, когда встал вопрос человеческой жизни, все мои страхи отошли на второй план. <...> Я боялась, что одно неверное движение — он оступится и просто волей-неволей сорвётся. Первоначальной задачей было погасить в нём экспрессию, чтобы он успокоился. Потом удалось человека убедить, что жизнь одна", — поделилась Наталья.

Ранее Лайф рассказывал, что забравшемуся на верхушку Крымского моста в Москве выписали протокол о хулиганстве и нарушении миграционных законов. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что решился на такой поступок, поскольку ему не выплатили зарплату на стройке. Сам он приехал в Россию из Таджикистана.