"Удалось убедить, что жизнь одна": Полицейская рассказала, как спасла от прыжка забравшегося на Крымский мост в Москве
В итоге мужчину привлекли к административной ответственности за хулиганство и нарушение миграционного законодательства. Сообщается, что он приехал в Россию из Таджикистана и жил без регистрации.
Наталья Мошарова © YouTube / ГУ МВД России по Москве
Старший лейтенант столичной полиции Наталья Мошарова рассказала, как проходила операция по спасению 46-летнего Умарджона Юлдошева, который вчера забрался на верхушку Крымского моста в Москве, угрожая спрыгнуть, потому что ему не выплатили деньги на стройке. Чтобы уговорить "альпиниста" спуститься вниз, экстренным службам понадобилось два с половиной часа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
По словам Мошаровой, "высотник" наотрез отказывался вести переговоры с полицейскими-мужчинами, поэтому за дело пришлось взяться ей. Когда женщину поднимали наверх, с Москвы-реки дул сильный ветер, а металлическая конструкция, на которой стоял мужчина, была вся во льду.
"Скажу честно, я очень боюсь высоты, но, когда встал вопрос человеческой жизни, все мои страхи отошли на второй план. <...> Я боялась, что одно неверное движение — он оступится и просто волей-неволей сорвётся. Первоначальной задачей было погасить в нём экспрессию, чтобы он успокоился. Потом удалось человека убедить, что жизнь одна", — поделилась Наталья.
Ранее Лайф рассказывал, что забравшемуся на верхушку Крымского моста в Москве выписали протокол о хулиганстве и нарушении миграционных законов. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что решился на такой поступок, поскольку ему не выплатили зарплату на стройке. Сам он приехал в Россию из Таджикистана.
Напомним, инцидент произошёл накануне, 25 января. Мужчина забрался на верхушку Крымского моста. Из-за этого на внешней стороне Садового кольца было перекрыто три из четырёх полос движения в сторону Ленинского проспекта. Позднее спасатели спустили мужчину вниз, но только после того, как сотрудники экстренных служб выполнили его требование.
Комментариев: 0