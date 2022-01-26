Самая красивая студентка главного вуза Белоруссии заявила об изнасиловании в Москве
Девушка отдыхала в баре, где познакомилась с компанией парней, один из которых увёл её в другое заведение. Затем молодой человек увёз жертву к себе, где и совершил преступление.
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Бывшая студентка Белорусского государственного университета, получавшая титул "Мисс БГУ" как самая красивая девушка вуза, заявила в полицию Москвы об изнасиловании. Об этом сообщает портал kp.ru.
После завершения учёбы девушка переехала в российскую столицу и устроилась на престижную работу в один из банков. В свободное время она иногда ходила в бары. В один из вечеров в заведении в центре Москвы 28-летняя белоруска познакомилась с компанией мужчин. С одним из них она разговорилась, и парень, не став ждать, сразу пригласил девушку на свидание. Когда они переместились в другое заведение, потерпевшая поняла, что не хочет продолжать общение, однако настроение её партнёра уже изменилось. Он отвёл девушку в третий бар, надеясь растопить её сердце алкоголем, но ничего не вышло и та попросила отвезти её домой.
Однако вместо этого парень увёз подругу к себе, а в машине забрал сумку с кошельком и телефоном и занёс девушку в квартиру на руках. Уже внутри, разливая алкоголь, он уверял, что ничего не сделает. А когда та полночи отказывалась от интима, изнасиловал её. Под утро молодой человек отпустил потерпевшую, которая вызвала такси и сразу направилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.
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