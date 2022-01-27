Хлебникова вернулась домой и показала пострадавшую в пожаре квартиру

Певица Марина Хлебникова сняла видео из пережившей пожар квартиры. Видео © Instagram / marina_hlebnikova_official

Российская певица Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру после страшного пожара. Она показала подписчикам, в каком состоянии сейчас находится её жильё. Видеоролик звезда опубликовала в сториз на своей странице в "Инстаграме".

Судя по кадрам, последствия возгорания в её доме на Ратной улице практически устранены, тем не менее ремонт в квартире певицы пока продолжается. Площадь пожара в день происшествия составила десять квадратных метров.

"Вот заехала к себе сегодня в квартиру, посмотреть, как идёт ремонт. Цветы живые все, слава богу, на улице люди гуляют. Так что всё хорошо", — поделилась Хлебникова.