Хлебникова вернулась домой и показала пострадавшую в пожаре квартиру
Ремонт в двухуровневом жилье певицы пока продолжается. Площадь возгорания в тот роковой день составила десять квадратных метров.
Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official
Певица Марина Хлебникова сняла видео из пережившей пожар квартиры. Видео © Instagram / marina_hlebnikova_official
Российская певица Марина Хлебникова вернулась в свою квартиру после страшного пожара. Она показала подписчикам, в каком состоянии сейчас находится её жильё. Видеоролик звезда опубликовала в сториз на своей странице в "Инстаграме".
Судя по кадрам, последствия возгорания в её доме на Ратной улице практически устранены, тем не менее ремонт в квартире певицы пока продолжается. Площадь пожара в день происшествия составила десять квадратных метров.
"Вот заехала к себе сегодня в квартиру, посмотреть, как идёт ремонт. Цветы живые все, слава богу, на улице люди гуляют. Так что всё хорошо", — поделилась Хлебникова.
Ранее пережившая пожар Хлебникова рассказала о планах записи сразу двух новых песен. Несмотря на очень активный и позитивный настрой, знаменитость рассказала, что пока может общаться только в голосовом формате.
Напомним, что Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной 18 ноября 2021 года. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. В начале декабря стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в обычную палату. А в середине января перед выпиской из больницы певице сделали первую пересадку кожи.
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