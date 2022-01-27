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Российские учёные придумали технологию создания аккумуляторов из использованных масок

Разработку придумали специалисты из НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из США и Мексики. Отмечается, что для производства батареек нужно будет закупать только графен.

27 января, 14:43

Фото © Pixabay

Российские учёные Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) МИСиС совместно с американскими и мексиканскими коллегами разработали технологию, с помощью которой можно получать экономичные аккумуляторы из использованных медицинских масок. О результатах исследования сообщается в журнале Journal of Energy Storage.

По мнению исследователей, разработка позволит превратить в сырьё сложноутилизируемые отходы. Как подчеркнули специалисты НИТУ "МИСиС", с начала пандемии коронавируса во всём мире ежемесячно в среднем используется порядка 130 миллиардов масок, которые впоследствии превращаются в сотни тонн мусора. А при его сжигании выделяются токсичные вещества. В связи с этим и возник вопрос о правильной переработке данных отходов.

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Отмечается, что для производства разработанных аккумуляторов нужно будет закупать только графен. С помощью технологии можно будет создавать тонкие и гибкие аккумуляторы, которые могут быть одноразовыми благодаря низкой себестоимости. Их, так же как и традиционные батарейки, можно использовать в разных бытовых устройствах.

Для создания аккумулятора использованные маски сначала дезинфицируют с помощью ультразвука, окунают в "чернила" из графена, а потом прессуют под давлением и нагревают до 140 градусов Цельсия.

"Затем между двумя электродами из нового материала размещают прокладку (тоже из материала масок) с изолирующими свойствами. Её пропитывают особым электролитом, а затем создают защитную оболочку из материала упаковок от лекарств", — пояснили в НИТУ "МИСиС".

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Ранее Лайф рассказывал, что российские учёные создали "электронный нос", способный унюхать ковид за полминуты. По мнению разработчиков, эти устройства будут актуальны в общественных местах, особенно в аэропортах. Так что в скором времени коронавирус можно будет увидеть и унюхать, остаётся только озвучить.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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