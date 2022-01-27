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В Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших нападение на школу в день рождения Гитлера

Один из троих подозреваемых с 2021 года вёл дневники, куда записывал рецепты изготовления взрывчатых веществ. Эти записи станут одной из главных улик в уголовном деле.

27 января, 14:54
<p>Один из задержанных за подготовку нападения на школу. Фото © СУ СКР по Нижегородской области</p>

Один из задержанных за подготовку нападения на школу. Фото © СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали троих подростков, которые подозреваются в планировании вооружённого нападения на школу в Канавинском районе города. Как сообщает в четверг пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, несовершеннолетние преступники "вступили в сговор для нападения и убийства нескольких лиц на почве ненависти". По данным местных СМИ, совершить нападение школьники планировали 20 апреля — в день рождения Адольфа Гитлера.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении подростков в возрасте 1617 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц)", указано в сообщении.

В УФСБ России по Нижегородской области подтвердили задержание подростков, планировавших вооружённое нападение на школу. По информации ведомства, один из школьников с 2021 года вёл дневники, куда записывал рецепты изготовления взрывчатых веществ. Также он писал о ненависти к окружающим и себе и восхищался действиями Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном университете утром 20 сентября 2021 года. В результате тех трагических событий погибло шесть человек.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве одиннадцатиклассник пошутил о захвате школы и нарвался на проверку. Юноша прислал одноклассникам картинку с надписью: "Ты один из немногих, кого я хочу оставить в живых, завтра я приду в школу с оружием и расстреляю всех".

А в Казани пару месяцев назад сотрудники ФСБ задержали подростка, который планировал вооружиться и напасть на одну из местных школ. К преступлению его склонял житель Украины, обещавший мальчику денежное вознаграждение в размере пяти тысяч рублей.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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