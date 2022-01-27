ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в решении конфликта на границе

Бишкек утверждает, что Душанбе применяет гранатомёты и миномёты. По имеющейся информации, ранены как минимум трое военных, сведений о погибших пока нет.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провёл телефонный разговор с секретарями совбезов Таджикистана и Киргизии — Насрулло Махмудзодой и Маратом Иманкуловым. Об этом говорится в распространённом в четверг сообщении пресс-службы организации. Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе между странами.

"Вызывает серьёзную обеспокоенность вновь начавшиеся боестолкновения на границе, в результате которых есть раненые. Вооружённое противостояние на таджикско-киргизской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путём. ОДКБ для этого готова оказать Киргизии и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта", — говорится в заявлении на сайте ОДКБ.