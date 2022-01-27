На границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения пограничников

По имеющейся информации, ранены как минимум трое военных, сведений о погибших пока нет. Бишкек утверждает, что Душанбе применяет гранатомёты и миномёты.

Выстрелы около таджикско-кыргызской границы. Видео © Telegram / "Sputnik Таджикистан"

На границе Таджикистана и Киргизии начались перестрелки между пограничниками двух стран. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

В период с 17:30 до 18:00 (14:30–15:00 по мск) таджикские военные перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, которая соединяет киргизские города Баткен и Исфана. Обстановка на границе двух государств к 18:30 оценивалась как напряжённая. Спустя час она ухудшилась, ведь таджикская сторона начала применять оружие — миномёты и гранатомёты, открыв огонь по пограничным подразделениям ГКНБ Кыргызской Республики в местности Чыр-Добо Баткенского района, передаёт ТАСС сообщение погранведомства.