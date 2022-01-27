На границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения пограничников
По имеющейся информации, ранены как минимум трое военных, сведений о погибших пока нет. Бишкек утверждает, что Душанбе применяет гранатомёты и миномёты.
Выстрелы около таджикско-кыргызской границы. Видео © Telegram / "Sputnik Таджикистан"
На границе Таджикистана и Киргизии начались перестрелки между пограничниками двух стран. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
В период с 17:30 до 18:00 (14:30–15:00 по мск) таджикские военные перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, которая соединяет киргизские города Баткен и Исфана. Обстановка на границе двух государств к 18:30 оценивалась как напряжённая. Спустя час она ухудшилась, ведь таджикская сторона начала применять оружие — миномёты и гранатомёты, открыв огонь по пограничным подразделениям ГКНБ Кыргызской Республики в местности Чыр-Добо Баткенского района, передаёт ТАСС сообщение погранведомства.
Информация о погибших на данный момент не поступала. Однако, как сообщает телеграм-канал "Sputnik Таджикистан", в результате перестрелки трое таджикских военнослужащих получили ранения, их госпитализировали. СМИ также сообщают, что жители киргизских сёл на участке границы с Таджикистаном начали покидать свои дома, однако, по некоторой информации, сейчас выстрелы прекратились.
Напомним, что обстановка на границе Киргизии и Таджикистана периодически обостряется. В конце апреля прошлого года государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вскоре стороны договорились о прекращении огня, однако стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.
Фото © ТАСС / Петр Ковалев