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Инфекционист Вознесенский раскрыл причину высокой заразности "омикрона" даже среди детей

По словам эксперта, изменения в структуре вируса сделали его сильно отличающимся от предыдущих разновидностей, ведь мутация затронула сразу 2% генома.

27 января, 15:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Изменения в геноме омикрон-штамма коронавируса, сделавшие его заразнее, стали причиной его широкого распространения. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

"Дело в изменчивости вируса, новый штамм сильно отличается от предыдущих. В "омикроне" в спайковом белке мутация задела более 30 нуклеотидов, и эти изменения составляют больше 2% генома", — уточнил он.

По словам Вознесенского, именно эти изменения повлияли на его широкое распространение среди молодёжи и детей. Новый штамм заразнее предыдущих, именно поэтому заболевают представители всё более младшего возраста. Однако на это повлиял и конец новогодних каникул, считает инфекционист.

Мурашко: Дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами

Мурашко: Дети заболевают "омикроном" в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами

"Дети пошли в детские сады, школы, возобновили работу вузы. Всё это — предпосылки для распространения нового штамма. Резюмируя, мы видим подъём заболеваемости и приостановление плановой медицинской помощи", — заключил эксперт.

Ранее инфекционист Чаленко рассказал, что омикрон-штамм ковида размножается в 70 раз быстрее "дельты". А кандидат медицинских наук Тимошилов добавил, что инфицированный новой разновидностью вируса становится опасным для окружающих уже через пару дней.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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