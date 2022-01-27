Инфекционист Вознесенский раскрыл причину высокой заразности "омикрона" даже среди детей

Изменения в геноме омикрон-штамма коронавируса, сделавшие его заразнее, стали причиной его широкого распространения. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский.

"Дело в изменчивости вируса, новый штамм сильно отличается от предыдущих. В "омикроне" в спайковом белке мутация задела более 30 нуклеотидов, и эти изменения составляют больше 2% генома", — уточнил он.

По словам Вознесенского, именно эти изменения повлияли на его широкое распространение среди молодёжи и детей. Новый штамм заразнее предыдущих, именно поэтому заболевают представители всё более младшего возраста. Однако на это повлиял и конец новогодних каникул, считает инфекционист.

"Дети пошли в детские сады, школы, возобновили работу вузы. Всё это — предпосылки для распространения нового штамма. Резюмируя, мы видим подъём заболеваемости и приостановление плановой медицинской помощи", — заключил эксперт.