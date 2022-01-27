Лечившаяся от бесплодия пациентка умерла в частной клинике в центре Москвы

В одной из частных клиник в центре Москвы во время процедуры скончалась 37-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, инцидент произошёл в минувшую среду, 26 января, в частной клинике на улице Люсиновской. По данному факту Симоновская межрайонная прокуратура начала проверку. В медучреждении прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документы.

"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", — добавили в прокуратуре.

По данным РИА "Новости", женщина скончалась от анафилактического шока (острой аллергической реакции). Сообщается, что пациентка находилась в клинике с декабря прошлого года. Она обратилась к медикам с проблемой бесплодия.