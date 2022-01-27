Лечившаяся от бесплодия пациентка умерла в частной клинике в центре Москвы
По некоторым данным, у 37-летней женщины случился анафилактический шок. По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.
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В одной из частных клиник в центре Москвы во время процедуры скончалась 37-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По данным ведомства, инцидент произошёл в минувшую среду, 26 января, в частной клинике на улице Люсиновской. По данному факту Симоновская межрайонная прокуратура начала проверку. В медучреждении прошли обыски, в ходе которых правоохранители изъяли документы.
"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения", — добавили в прокуратуре.
По данным РИА "Новости", женщина скончалась от анафилактического шока (острой аллергической реакции). Сообщается, что пациентка находилась в клинике с декабря прошлого года. Она обратилась к медикам с проблемой бесплодия.
Ранее Лайф сообщал, что пациентка умерла в питерской клинике во время ринопластики. Перед хирургическим вмешательством 31-летняя девушка сдала все необходимые анализы, медики дали добро на вмешательство. Однако потом всё пошло не по плану. У погибшей остались муж и маленький ребёнок.
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