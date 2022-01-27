Военнослужащий ЛНР погиб в результате украинского обстрела
По предварительным данным, всё произошло, когда ВСУ открыли огонь из СПГ и крупнокалиберных пулемётов в направлении населённого пункта Веселогоровка.
Военнослужащий ЛНР. Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Военнослужащий Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщил в четверг офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин. Имя погибшего и другие подробности пока не известны. По предварительным данным, огонь вёлся из СПГ и крупнокалиберных пулемётов в направлении населённого пункта Веселогоровка.
"С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства ЛНР.
Мазейкин отметил, что "когда на международных площадках идёт активное обсуждение ситуации в Донбассе и украинское руководство уверенно заявляет о своей приверженности курсу мирного урегулирования конфликта, на линии боевого соприкосновения украинские боевики демонстрируют истинные намерения киевского режима".
"Противник сосредоточился на подготовке и проведении провокационных действий, направленных на дестабилизацию обстановки и создание выгодных условий для начала агрессии", — добавил он.
Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
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