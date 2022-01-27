Военнослужащий ЛНР погиб в результате украинского обстрела

Военнослужащий Луганской Народной Республики погиб в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщил в четверг офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин. Имя погибшего и другие подробности пока не известны. По предварительным данным, огонь вёлся из СПГ и крупнокалиберных пулемётов в направлении населённого пункта Веселогоровка.

"С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в телеграм-канале оборонного ведомства ЛНР.

Мазейкин отметил, что "когда на международных площадках идёт активное обсуждение ситуации в Донбассе и украинское руководство уверенно заявляет о своей приверженности курсу мирного урегулирования конфликта, на линии боевого соприкосновения украинские боевики демонстрируют истинные намерения киевского режима".