"Это шаг вперёд": Защитник Адамов прокомментировал свой переход в "Зенит"
Узнав об интересе со стороны сине-бело-голубых он попросил руководство своей бывшей команды вести переговоры только с ними.
Фото © Евгений Асмолов / ФК "Зенит"
Новичок "Зенита", защитник Арсен Адамов, подписал контракт с питерским клубом и официально стал игроком сине-бело-голубых. В первом интервью клубной пресс-службе он поделился своими эмоциями от перехода.
"Это шаг вперёд. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как "Зенит". Будем работать! Через работу всё получится", — заявил Адамов.
Узнав о предложении от "Зенита", Адамов, как сам признался, попросил руководство "Урала" вести переговоры именно с петербуржцами.
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Ранее Лайф сообщал, что защитник сборной России и "Урала" Арсен Адамов перешёл в "Зенит". Контракт с игроком рассчитан на четыре с половиной года.
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