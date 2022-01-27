"Это шаг вперёд": Защитник Адамов прокомментировал свой переход в "Зенит"

Новичок "Зенита", защитник Арсен Адамов, подписал контракт с питерским клубом и официально стал игроком сине-бело-голубых. В первом интервью клубной пресс-службе он поделился своими эмоциями от перехода.

"Это шаг вперёд. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как "Зенит". Будем работать! Через работу всё получится", — заявил Адамов.

Узнав о предложении от "Зенита", Адамов, как сам признался, попросил руководство "Урала" вести переговоры именно с петербуржцами.