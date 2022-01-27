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"Это шаг вперёд": Защитник Адамов прокомментировал свой переход в "Зенит"

Узнав об интересе со стороны сине-бело-голубых он попросил руководство своей бывшей команды вести переговоры только с ними.

27 января, 15:14

Фото © Евгений Асмолов / ФК "Зенит"

Новичок "Зенита", защитник Арсен Адамов, подписал контракт с питерским клубом и официально стал игроком сине-бело-голубых. В первом интервью клубной пресс-службе он поделился своими эмоциями от перехода.

"Это шаг вперёд. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как "Зенит". Будем работать! Через работу всё получится", — заявил Адамов.

Узнав о предложении от "Зенита", Адамов, как сам признался, попросил руководство "Урала" вести переговоры именно с петербуржцами.

"Это Петербург, у нас есть...": "Зенит" в презентации Адамова подколол ЦСКА из-за ролика про "Наташ"

"Это Петербург, у нас есть...": "Зенит" в презентации Адамова подколол ЦСКА из-за ролика про "Наташ"

Ранее Лайф сообщал, что защитник сборной России и "Урала" Арсен Адамов перешёл в "Зенит". Контракт с игроком рассчитан на четыре с половиной года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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