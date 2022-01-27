В России проходит ежегодная акция "Блокадный хлеб"

В продолжение празднования 78-летия снятия блокады Ленинграда в России стартовала ежегодная патриотическая акция "Блокадный хлеб". К ней уже присоединилась большая часть российских регионов.

В рамках акции сотрудники образовательных и культурных учреждений раздают всем желающим 125-граммовые кусочки чёрного хлеба в память о пережитых трудностях. В годы блокады Ленинграда это являлось дневной нормой, которую людям выдавали в самые тяжёлые месяцы.







К акции, посвящённой освобождению Северной столицы от немецко-фашистских захватчиков, уже присоединились жители Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Дагестан, Красноярского и Ставропольского края, а также Пензенской, Калужской и Свердловской областей.