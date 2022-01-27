В России проходит ежегодная акция "Блокадный хлеб"
Её символом стал кусочек чёрного хлеба весом в 125 граммов. В годы блокады Ленинграда это являлось дневной нормой, которую людям выдавали в самые тяжёлые месяцы.
Фото © VK / "Волонтёры Победы. Нижневартовский район"
В продолжение празднования 78-летия снятия блокады Ленинграда в России стартовала ежегодная патриотическая акция "Блокадный хлеб". К ней уже присоединилась большая часть российских регионов.
В рамках акции сотрудники образовательных и культурных учреждений раздают всем желающим 125-граммовые кусочки чёрного хлеба в память о пережитых трудностях. В годы блокады Ленинграда это являлось дневной нормой, которую людям выдавали в самые тяжёлые месяцы.
К акции, посвящённой освобождению Северной столицы от немецко-фашистских захватчиков, уже присоединились жители Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Дагестан, Красноярского и Ставропольского края, а также Пензенской, Калужской и Свердловской областей.
Напомним, Всероссийская неделя истории обороны и блокады Ленинграда началась 24 января. В мероприятиях к 78-летию снятия блокады приняли участие "Волонтёры Победы", а президент России Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда, возложив венок на Пискарёвском кладбище в годовщину освобождения города — 27 января.
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