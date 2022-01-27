В раздевалке фитнес-клуба в Москве нашли замаскированные под освежители воздуха камеры

Скрытые камеры, которые были найдены в московском фитнес-клубе. Видео © t.me / breakingmash

В московском фитнес-клубе La Collina в Крылатском обнаружили камеры, которые были замаскированы под освежители воздуха. Аппаратура была размещена в раздевалках. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что неприятную и противозаконную находку обнаружили 24 января. О камерах доложили полицейским, которые изъяли устройства. Теперь правоохранители разбираются в случившемся, а администрация клуба никак не комментирует ситуацию.