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В раздевалке фитнес-клуба в Москве нашли замаскированные под освежители воздуха камеры

Устройства изъяли полицейские. Теперь правоохранители разбираются в случившемся, а администрация клуба никак не комментирует ситуацию.

27 января, 15:10

Скрытая камера, которая была найдена в московском фитнес-центре. Скриншот © t.me / breakingmash

Скрытые камеры, которые были найдены в московском фитнес-клубе. Видео © t.me / breakingmash

В московском фитнес-клубе La Collina в Крылатском обнаружили камеры, которые были замаскированы под освежители воздуха. Аппаратура была размещена в раздевалках. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что неприятную и противозаконную находку обнаружили 24 января. О камерах доложили полицейским, которые изъяли устройства. Теперь правоохранители разбираются в случившемся, а администрация клуба никак не комментирует ситуацию.

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Ранее актриса случайно нашла скрытую камеру в женском туалете в здании ГИТИСа. Всё произошло в блоке, который арендует Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Камера была прикреплена скотчем к ободку мусорной корзины.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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