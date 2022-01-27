В раздевалке фитнес-клуба в Москве нашли замаскированные под освежители воздуха камеры
Устройства изъяли полицейские. Теперь правоохранители разбираются в случившемся, а администрация клуба никак не комментирует ситуацию.
Скрытая камера, которая была найдена в московском фитнес-центре. Скриншот © t.me / breakingmash
Скрытые камеры, которые были найдены в московском фитнес-клубе. Видео © t.me / breakingmash
В московском фитнес-клубе La Collina в Крылатском обнаружили камеры, которые были замаскированы под освежители воздуха. Аппаратура была размещена в раздевалках. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что неприятную и противозаконную находку обнаружили 24 января. О камерах доложили полицейским, которые изъяли устройства. Теперь правоохранители разбираются в случившемся, а администрация клуба никак не комментирует ситуацию.
Ранее актриса случайно нашла скрытую камеру в женском туалете в здании ГИТИСа. Всё произошло в блоке, который арендует Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Камера была прикреплена скотчем к ободку мусорной корзины.
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