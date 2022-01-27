Мэр Липецка Уваркина заявила об эффективности матерного совещания с коммунальщиками

Мэр Липецка Евгения Уваркина с использованием матерных слов поговорила с директорами управляющих компаний, занимающихся коммунальными вопросами. Фрагмент беседы появился в Сети, а в разговоре с "Газетой.ru" она подтвердила, что запись подлинная.

Разговор мэра Липецка Уваркиной с директорами управляющих компаний. Видео © "Газета.ru"

По словам Уваркиной, в городе есть отлаженная система связи с жителями — Единая диспетчерская служба, куда горожане обращаются по проблемам запуска тепла, оказания медицинской помощи, размерам квартплаты. И власти её ежедневно мониторят.

"Конечно, в последние дни мы видим большое количество обращений от жителей по снегу во дворах. Преднамеренно выпустила у себя в "Инстаграме" пост, в комментариях попросила указывать проблемные адреса. Также провела совещание с руководителями управляющих организаций. Кроме того, два департамента вышли на обход всех дворовых территорий для объективной оценки ситуации", — сообщила Уваркина.

Ключевой проблемой она назвала низкое качество уборки дворовых проездов, на это приходит большое количество жалоб от жителей, ведь по колее ни проехать, ни пройти нельзя. По факту выездного контроля и прошло жёсткое совещание, откуда и была "слита" запись. Глава администрации заметила, что фразы были вырваны из контекста, однако позитивный эффект от этого есть, ведь дворы стали убирать.

"Конечно, порядок ещё не на всех территориях, но результат есть", — заключила она.