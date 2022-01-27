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Суд арестовал мать пропавшей новгородской девочки и её сожителя

Мужчина обвинил женщину в убийстве малышки, а вот сама родительница от обвинений в сторону своего возлюбленного отказалась.

27 января, 15:09

Задержанные мать пропавшей девочки и её сожитель. Фото © Объединённая пресс-служба судов Новгородской области

Мать пропавшей новгородской девочки и её сожитель в суде. Видео © Объединённая пресс-служба судов Новгородской области

Суд арестовал до 21 марта мать и её сожителя, которые обвиняются в убийстве девочки в городе Холме Новгородской области. Саму малышку до сих пор не могут найти.

На суде мужчина повторил обвинения, о которых ранее писал Лайф. Он считает, что мать сама задушила девочку. А вот женщина от обвинений сожителя в домогательствах в отношении детей отказалась.

Кости, найденные в доме пропавшей новгородской девочки, не принадлежат человеку

Кости, найденные в доме пропавшей новгородской девочки, не принадлежат человеку

Напомним, в городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла годовалая девочка. Лайф сообщал, что до этого мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины помимо этой малышки есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели. Позднее в печи в бане следователи нашли кости и отправили их на экспертизу. Оказалось, что они принадлежат не человеку. Следственный комитет показал видео из дома семьи.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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