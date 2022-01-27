Политолог Дробницкий описал дальнейший сценарий РФ и США по гарантиям безопасности

Россия не будет ждать окончания решения внутриполитических проблем США, а займётся тем, что она уже декларировала в представленных Западу гарантиях безопасности. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Дробницкий.

"В тех случаях, где не удастся достигнуть договорённости, Россия будет обеспечивать себе необходимое явочным путём. Мы в любом случае будем обеспечивать свою национальную безопасность, своё развитие. По всей видимости, как показали недавние события, будем также обеспечивать развитие своего влияния на ближайшее окружение", — сказал специалист в беседе с Лайфом.

Как отметил Дробницкий, в США есть две вечные проблемы — это деньги и власть, а ждать, пока закончатся американские разборки, Москве незачем. Поэтому продолжать дискуссии с американцами о безопасности можно, но нет гарантий, что достигнутые договорённости будут выполняться, считает собеседник. В связи с этим нашей стране необходимо "действовать, как нужно нам", не оглядываясь ни на кого.

"Мы живём сегодня в мире, когда все внутренние проблемы США — это мировые проблемы и наоборот. Даже когда они что-то просто придумывают из головы, это становится огромным фактором как для внутренней политики, так и для внешней. Довольно быстро в Москве и Пекине сообразили, что это именно так", — добавил эксперт.