Политолог Дробницкий описал дальнейший сценарий РФ и США по гарантиям безопасности
Как отметил собеседник Лайфа, у Вашингтона есть две проблемы — это деньги и власть, а ждать, пока закончатся эти разборки, Москве незачем. В связи с этим нужно действовать, исходя из своих интересов.
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Россия не будет ждать окончания решения внутриполитических проблем США, а займётся тем, что она уже декларировала в представленных Западу гарантиях безопасности. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Дробницкий.
"В тех случаях, где не удастся достигнуть договорённости, Россия будет обеспечивать себе необходимое явочным путём. Мы в любом случае будем обеспечивать свою национальную безопасность, своё развитие. По всей видимости, как показали недавние события, будем также обеспечивать развитие своего влияния на ближайшее окружение", — сказал специалист в беседе с Лайфом.
Лавров: США не предоставили позитивного ответа по главному вопросу — о недопустимости расширения НАТО
Как отметил Дробницкий, в США есть две вечные проблемы — это деньги и власть, а ждать, пока закончатся американские разборки, Москве незачем. Поэтому продолжать дискуссии с американцами о безопасности можно, но нет гарантий, что достигнутые договорённости будут выполняться, считает собеседник. В связи с этим нашей стране необходимо "действовать, как нужно нам", не оглядываясь ни на кого.
"Мы живём сегодня в мире, когда все внутренние проблемы США — это мировые проблемы и наоборот. Даже когда они что-то просто придумывают из головы, это становится огромным фактором как для внутренней политики, так и для внешней. Довольно быстро в Москве и Пекине сообразили, что это именно так", — добавил эксперт.
Лайф напоминает, что вечером 26 января МИД РФ подтвердил получение ответов от США по гарантиям безопасности. Именно для этого в дипломатическое ведомство приезжал американский посол Джон Салливан. Вместе с тем Москва получила и ответ НАТО, о чём заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Проект документа, переданного Россией, включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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