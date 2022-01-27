Данилко назвал песню про Бандеру в образе Сердючки импровизацией и трендом

Песня "Батько наш Бандера", которую исполнила Верка Сердючка на сцене "Дизель шоу", была импровизацией. К тому же программа была записана несколько месяцев назад, когда этот трек был популярен среди школьников, заявил артист Андрей Данилко в беседе с изданием "Страна.ua".

"Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в Интернете, в "Тиктоке". Я воспринимаю её как просто песню, и не более того", — сказал он.

Данилко отметил, что в исполнение песни про Бандеру политический или военный смысл не вкладывал. По его словам, одно дело, если бы это был прямой эфир, но в этом случае, считает он, "людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию". Данилко уточнил, что у него и коллег существует только одна задача — поднять настроение в это непростое время. Артист также уточнил, что не знал о бурной реакции и обсуждениях вокруг его выступления.