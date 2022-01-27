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Данилко назвал песню про Бандеру в образе Сердючки импровизацией и трендом

По словам артиста, он не вкладывал в её исполнение ни политический, ни военный смысл. По его мнению, людям нечем заняться, поэтому им нравится обострять ситуацию.

27 января, 15:28
<p>Верка Сердючка поёт со сцены песню про Бандеру. Скриншот © Эфир "Дизель студио"</p>

Верка Сердючка поёт со сцены песню про Бандеру. Скриншот © Эфир "Дизель студио"

Песня "Батько наш Бандера", которую исполнила Верка Сердючка на сцене "Дизель шоу", была импровизацией. К тому же программа была записана несколько месяцев назад, когда этот трек был популярен среди школьников, заявил артист Андрей Данилко в беседе с изданием "Страна.ua".

"Это была импровизация. Не надо выдумывать то, чего нет. Эта песня в тот момент, когда записывалось "Дизель шоу", была вирусной и популярной в Интернете, в "Тиктоке". Я воспринимаю её как просто песню, и не более того", — сказал он.

Верка Сердючка под аплодисменты спела со сцены вирусную песню про Бандеру

Верка Сердючка под аплодисменты спела со сцены вирусную песню про Бандеру

Данилко отметил, что в исполнение песни про Бандеру политический или военный смысл не вкладывал. По его словам, одно дело, если бы это был прямой эфир, но в этом случае, считает он, "людям нечем заняться, они любят придумывать и обострять ситуацию". Данилко уточнил, что у него и коллег существует только одна задача — поднять настроение в это непростое время. Артист также уточнил, что не знал о бурной реакции и обсуждениях вокруг его выступления.

"Я от вас узнал о том, что, оказывается, из-за этого уже развивается какой-то скандал. Скандалы делает кто-то, кому это надо. Вырывают из контекста и используют, как им надо. В этом не было ничего скандального. На тот момент, когда была съёмка, это просто была популярная песня. И она лежала-лежала в Интернете, а тут вдруг все проснулись. Почему-то в то время она не вызвала скандала. Наоборот — все посмеялись", — заявил Данилко.

Напомним, песня про Бандеру стала вирусным трендом из украинского TikTok среди подростков и в какой-то момент стала популярнее хита Моргенштерна. К флешмобу присоединились даже первоклашки, а депутаты от партии Порошенко не устояли и спели в зале Рады об украинском националисте.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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