Зеленский сегодня созвонится с Байденом
По данным местных СМИ, телефонный разговор ожидается в 20:00 по времени Киева.
Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci, © ТАСС / EPA / Doug Mills / POOL
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 января, проведёт телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в офисе лидера Незалежной.
"Да, разговор состоится", — сказал собеседник.
По данным "112 Украина", телефонный разговор ожидается в 20:00 по времени Киева (21:00 мск).
А ранее Владимир Зеленский предложил Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский сенатор Алексей Пушков счёл это предложение попыткой "попасть в высшую лигу" со стороны лидера Незалежной.
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