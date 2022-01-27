НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Зеленский сегодня созвонится с Байденом

По данным местных СМИ, телефонный разговор ожидается в 20:00 по времени Киева.

27 января, 15:33
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci, © ТАСС / EPA / Doug Mills / POOL</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci, © ТАСС / EPA / Doug Mills / POOL

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 января, проведёт телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в офисе лидера Незалежной.

"Да, разговор состоится", — сказал собеседник.

По данным "112 Украина", телефонный разговор ожидается в 20:00 по времени Киева (21:00 мск).

"Страна": В офисе Зеленского не верят во вторжение России и шокированы "двуличием" Байдена

"Страна": В офисе Зеленского не верят во вторжение России и шокированы "двуличием" Байдена

А ранее Владимир Зеленский предложил Джо Байдену организовать встречу в режиме видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский сенатор Алексей Пушков счёл это предложение попыткой "попасть в высшую лигу" со стороны лидера Незалежной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1