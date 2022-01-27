Сотрудник миграционной службы в Саранске нашёл в кабинете под потолком пакет с гранатами
Изрядно испугавшись, работник понял, что все снаряды были без запалов, эти доводы также подтвердили кинологи. По факту случившегося проводится криминалистическая проверка.
Найденные под потолком гранаты © Telegram-канал / SHOT
В Саранске сотрудник миграционной службы нашёл у себя в кабинете сразу несколько гранат, которые находились под потолком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сначала мужчину смутила пыль от извести в кабинете, затем он полез обследовать старенький подвесной потолок в помещении. А когда ткнул в него шваброй, оттуда выпал чёрный пакет с чем-то тяжёлым. Внутри оказались четыре гранаты Ф-1 и одна РГД-5.
Кабинет сотрудника © Telegram-канал / SHOT
Проверив снаряды, он понял, что все они без запалов. Это же подтвердили и кинологи. Однако по факту случившегося всё же проводится криминалистическая проверка.
Ранее Лайф рассказал, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина вызвал на место сотрудников МЧС. Один из жильцов дома сообщил, что снаряд мог пролежать в доме два года.
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