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Сотрудник миграционной службы в Саранске нашёл в кабинете под потолком пакет с гранатами

Изрядно испугавшись, работник понял, что все снаряды были без запалов, эти доводы также подтвердили кинологи. По факту случившегося проводится криминалистическая проверка.

27 января, 16:35
<p>Найденные под потолком гранаты © Telegram-канал / <a href="https://t.me/shot_shot/33901" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Найденные под потолком гранаты © Telegram-канал / SHOT

В Саранске сотрудник миграционной службы нашёл у себя в кабинете сразу несколько гранат, которые находились под потолком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сначала мужчину смутила пыль от извести в кабинете, затем он полез обследовать старенький подвесной потолок в помещении. А когда ткнул в него шваброй, оттуда выпал чёрный пакет с чем-то тяжёлым. Внутри оказались четыре гранаты Ф-1 и одна РГД-5.

Кабинет сотрудника © Telegram-канал / SHOT

Кабинет сотрудника © Telegram-канал / SHOT

Бывший заключённый в Приморье взорвал гранату в общежитии

Бывший заключённый в Приморье взорвал гранату в общежитии

Проверив снаряды, он понял, что все они без запалов. Это же подтвердили и кинологи. Однако по факту случившегося всё же проводится криминалистическая проверка.

Ранее Лайф рассказал, что москвич нашёл в доставшейся в наследство квартире мину времён ВОВ. Мужчина вызвал на место сотрудников МЧС. Один из жильцов дома сообщил, что снаряд мог пролежать в доме два года.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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