Сотрудник миграционной службы в Саранске нашёл в кабинете под потолком пакет с гранатами

В Саранске сотрудник миграционной службы нашёл у себя в кабинете сразу несколько гранат, которые находились под потолком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сначала мужчину смутила пыль от извести в кабинете, затем он полез обследовать старенький подвесной потолок в помещении. А когда ткнул в него шваброй, оттуда выпал чёрный пакет с чем-то тяжёлым. Внутри оказались четыре гранаты Ф-1 и одна РГД-5.

Кабинет сотрудника © Telegram-канал / SHOT