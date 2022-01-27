"Отдай посылку, тварь!": Недовольный клиент в рясе священника обматерил сотрудницу СДЭК в Подмосковье
В итоге истерика мужчины обернулась тем, что работница нашла посылку. Спустя пару дней он вернулся в пункт выдачи и спросил, будут ли на него писать заявление в полицию.
Кадр из видео © Telegram / SHOT
Конфликт мужчины и сотрудницы СДЭК в Сергиевом Посаде. Видео © Telegram / SHOT
В Сергиевом Посаде похожий на священника мужчина обматерил сотрудницу пункта доставки СДЭК из-за того, что не смог получить свою посылку с лекарствами. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Среди криков и мата мужчина заявил, что заказал лекарства из Италии, заплатив за них 30 евро. Работница сообщила, что доставленный в пункт выдачи заказ отправился на возврат, однако клиент не хотел слышать этого и твердил, чтобы ему вернули заказ. В результате всё решилось благополучно, девушка смогла найти посылку. Спустя пару дней мужчина вернулся и спросил, будут ли на него писать заявление. Сначала женщина ответила, что напишет, но в итоге она передумала, объяснив это тем, что больше не хочет связываться с клиентом.
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