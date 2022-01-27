"Отдай посылку, тварь!": Недовольный клиент в рясе священника обматерил сотрудницу СДЭК в Подмосковье

Среди криков и мата мужчина заявил, что заказал лекарства из Италии, заплатив за них 30 евро. Работница сообщила, что доставленный в пункт выдачи заказ отправился на возврат, однако клиент не хотел слышать этого и твердил, чтобы ему вернули заказ. В результате всё решилось благополучно, девушка смогла найти посылку. Спустя пару дней мужчина вернулся и спросил, будут ли на него писать заявление. Сначала женщина ответила, что напишет, но в итоге она передумала, объяснив это тем, что больше не хочет связываться с клиентом.