Метеоролог Тишковец заявил о приближающихся к Москве продолжительных снегопадах

Надвигающиеся к столице циклоны "Надя" и "Мария" принесут пятидневные снегопады. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своём инстаграме.

"Уже в пятницу Москва окажется под влиянием североатлантического циклона по имени "Мария", центр которого переместится на Псковщину. Это значит, что начнётся снег, который во второй половине дня усилится. Закружит метель, видимость ухудшится до двух километров. Выпадет до трёх миллиметров осадков", — написал он.

Тишковец отметил, что к субботе интенсивность снегопада возрастёт, выпадет уже пять миллиметров осадков, а видимость ухудшится до одного километра. В воскресенье в первой половине дня снег ослабеет, но только до приближения циклона "Надя" во второй половине дня.

"В понедельник Москва окажется в самом центре "Нади", а значит, осадков станет ещё больше — до семи мм, что позволит сугробам впервые в сезоне подрасти до полуметровой высоты", — добавил метеоролог.

При этом обрушатся показания барометров до 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Это скажется на самочувствии метеозависимых людей, подчеркнул Тишковец. Резюмируя, сотрудник центра погоды "Фобос" предсказывает выпадение за эти дни почти половины месячных осадков в 20 мм. Тем не менее грядущие снегопады нельзя назвать сильными или экстремальными, пишет метеоролог. По его мнению, погода станет идеальной для прогулок и занятий зимними видами спорта.