ASIA-Plus: Мирный житель погиб в результате стрельбы на границе Таджикистана и Киргизии

Один гражданин Таджикистана погиб, пять получили ранения в ходе вспыхнувшей несколько часов назад перестрелки на границе с Киргизией. Об этом сообщает таджикское агентство ASIA-Plus.

По данным издания, погибшим оказался житель села Сомониён. Утверждается, что в его дом попал снаряд, выпущенный киргизскими военными. Среди раненых — двое военнослужащих и трое мирных жителей, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

"В настоящий момент перестрелка продолжается. Интенсивная стрельба идёт на перекрёстке села Сомониён. В сёлах Сомониён и Ходжа Аъло отключили электричество. Мэр Исфары находится на месте конфликта", — уточняется в сообщении.

В Минздраве Киргизии сообщили, что в ходе перестрелки на границе пострадали четверо киргизских военных. Информации об их состоянии не приводится.