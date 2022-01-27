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ASIA-Plus: Мирный житель погиб в результате стрельбы на границе Таджикистана и Киргизии

Число пострадавших растёт с обеих сторон. Сейчас их общее количество, по предварительным данным, увеличилось до девяти человек. Многие из них госпитализированы в больницы.

27 января, 17:28
<p>Фото © <a href="https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/incidents/20220127/odin-chelovek-pogib-v-hode-konflikta-v-sele-somoniyon" target="_blank" rel="noopener noreferrer">asiaplustj.info</a></p>

Фото © asiaplustj.info

Один гражданин Таджикистана погиб, пять получили ранения в ходе вспыхнувшей несколько часов назад перестрелки на границе с Киргизией. Об этом сообщает таджикское агентство ASIA-Plus.

По данным издания, погибшим оказался житель села Сомониён. Утверждается, что в его дом попал снаряд, выпущенный киргизскими военными. Среди раненых — двое военнослужащих и трое мирных жителей, все они госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

"В настоящий момент перестрелка продолжается. Интенсивная стрельба идёт на перекрёстке села Сомониён. В сёлах Сомониён и Ходжа Аъло отключили электричество. Мэр Исфары находится на месте конфликта", — уточняется в сообщении.
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В Минздраве Киргизии сообщили, что в ходе перестрелки на границе пострадали четверо киргизских военных. Информации об их состоянии не приводится.

Ранее Лайф сообщал, что на границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения пограничников. В Бишкеке заявляют, что Душанбе использует гранатомёты и миномёты. По данным местных СМИ, жители киргизских сёл на участке границы с Таджикистаном начали покидать свои дома.

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана периодически обостряется. В конце апреля прошлого года государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вскоре стороны договорились о прекращении огня, однако стрельба на границе ненадолго возобновилась, после чего МИД Киргизии заявил, что Бишкек и Душанбе сядут за стол переговоров.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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