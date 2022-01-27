Песков опроверг сообщения о якобы согласии Путина на майнинг криптовалют в регионах РФ

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин согласился разрешить майнинг в ряде российских регионов, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались", — указал Песков в интервью РИА "Новости".

Таким образом, представитель Кремля опроверг информацию, распространённую Bloomberg. Агентство заявило, что глава государства допускает легализацию майнинга в регионах с "дешёвой" электроэнергией: в Иркутске, Красноярске и Карелии. Издание сообщало, что Путин якобы поддерживает идею Правительства РФ о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, но не согласен с предложением Центробанка о полном его запрете.