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Песков опроверг сообщения о якобы согласии Путина на майнинг криптовалют в регионах РФ

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о том, что глава российского государства считает возможным легализовать производство крипты в Иркутске, Красноярске и Карелии.

27 января, 18:56
<p>Дмитрий Песков © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62366/photos/62583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">K</a><a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62366/photos/62583" target="_blank" rel="noopener noreferrer">remlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков © Kremlin.ru

Сообщения о том, что президент России Владимир Путин согласился разрешить майнинг в ряде российских регионов, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Такие предложения вообще ещё не формулировались", — указал Песков в интервью РИА "Новости".

Таким образом, представитель Кремля опроверг информацию, распространённую Bloomberg. Агентство заявило, что глава государства допускает легализацию майнинга в регионах с "дешёвой" электроэнергией: в Иркутске, Красноярске и Карелии. Издание сообщало, что Путин якобы поддерживает идею Правительства РФ о налогообложении и регулировании майнинга криптовалют, но не согласен с предложением Центробанка о полном его запрете.

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Как ранее сообщал Лайф, Путин отметил, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге криптовалют. Глава государства попросил Правительство РФ и Центробанк прийти к единому мнению на этот счёт, а потом рассказать ему о результатах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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