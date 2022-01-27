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Генсек ООН находится в постоянном контакте с послами ряда стран из-за ситуации на Украине

Антониу Гутерриш внимательно следит за происходящей обстановкой на границе Незалежной, но при этом не верит, что дело дойдёт до вооружённого конфликта, сообщил его представитель.

27 января, 18:39
<p>Антониу Гутерриш © Twitter / <a href="https://twitter.com/antonioguterres/status/1463547130434494479/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">António Guterres</a></p>

Антониу Гутерриш © Twitter / António Guterres

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш и его команда из-за напряжённой ситуации на Украине поддерживают постоянные контакты с постпредами ряда соответствующих стран. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь не верит, что будет военный конфликт. Он и его команда находятся в контакте с постоянными представителями соответствующих стран по этому вопросу", — сказал Дюжаррик на брифинге.

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Представитель генсека подчеркнул, что Гутерриш внимательно следит за ситуацией вокруг Незалежной.

Как сообщал Лайф, ранее генсек ООН призвал дипломатическим путём решать проблемы на Украине. Выступая перед Генассамблеей, Гутерриш заметил, что нужно снижать напряжённость, возникшую вокруг этой страны.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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