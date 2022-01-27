Генсек ООН находится в постоянном контакте с послами ряда стран из-за ситуации на Украине

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш и его команда из-за напряжённой ситуации на Украине поддерживают постоянные контакты с постпредами ряда соответствующих стран. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь не верит, что будет военный конфликт. Он и его команда находятся в контакте с постоянными представителями соответствующих стран по этому вопросу", — сказал Дюжаррик на брифинге.

Представитель генсека подчеркнул, что Гутерриш внимательно следит за ситуацией вокруг Незалежной.