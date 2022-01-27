Депутат Драпеко назвала плохим примером матерное совещание мэра Липецка с коммунальщиками

Парламентарий отметила, что градоначальница при любых условиях должна держать себя в руках. При этом собеседница Лайфа назвала противным поступок людей, которые распространили запись в Сети.

В Комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики прокомментировали Лайфу запись матерной речи мэра Липецка Евгении Уваркиной, которая отчитала местных коммунальщиков за плохую уборку снега. Депутат Елена Драпеко заметила, что градоначальнику ввиду своей должности необходимо при любых обстоятельствах держать себя в руках.

"Поступила, конечно, она неправильно, потому что подала плохой пример. Всё-таки мэр — человек публичный. Должность обязывает, увы. Надо держать себя в руках. Хотя я её очень понимаю. Иногда хочется сковородой по голове кому-нибудь дать за безобразие. Конечно, в душе иногда, когда смотришь на безобразие, то произносятся такие слова", — отметила парламентарий.

При этом Драпеко назвала противным поступок людей, которые распространили видео в соцсетях. Собеседница отметила, что эта выходка ещё более нехорошая, чем ругаться по поводу неубранных улиц.