В Южноуральске при пожаре погиб мальчик, которого прошлым летом нашли спящим у обочины

В результате пожара в трёхэтажном многоквартирном доме в городе Южноуральске погиб четырёхлетний ребёнок, которого летом 2021 года заметили спящим у обочины дороги. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в управлении Следственного комитета по Челябинской области.

"В дневное время 27 января 2022 года в квартире одного из домов города Южноуральска произошёл пожар, в ходе тушения которого спасателями было обнаружено тело четырёхлетнего мальчика", — сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что расследование открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Также проверку организовала прокуратура региона, на место выехал прокурор города Евгений Шумихин. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как уточняет Znak.com со ссылкой на источник, погибшим оказался ребёнок, которого летом прошлого года нашёл спящим у дороги местный велосипедист. Тогда семью взяли на контроль органы опеки, но оснований для лишения матери прав не было. У женщины есть особенности развития, но она не злоупотребляет спиртным. Кроме того, органы опеки были дома у семьи буквально за час до пожара, в тот момент мать была дома и спала с двумя детьми, а старшая дочь гостила у бабушки. Сотрудники поговорили с женщиной, увидели накормленных детей и чистоту в доме и ушли. Тогда женщина ненадолго отлучилась к подруге, а когда вернулась через 15 минут, всё уже было в дыму. Она вытащила девочку, однако мальчик уже был мёртв.

В главке МЧС заметили, что к моменту прибытия пожарных из здания эвакуировалось 14 человек, в том числе и несовершеннолетний. Установлено, что пожар начался на первом этаже, где загорелись мебель и вещи. В соседней комнате и обнаружили тело мальчика.