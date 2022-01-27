Жительница Балтийска напала на сотрудниц полиции, пытаясь отбить сына у бывшего мужа

23-летняя жительница Балтийска избила женщину-полицейского, сотрудницу ПДН и бывшего мужа. И всё ради того, чтобы забрать ребёнка, который живёт с отцом, пишет SHOT.

Четырёхлетний мальчик после развода родителей остался с отцом, поскольку его мама злоупотребляет алкоголем, постоянно попадает в поле зрения полиции и даже привлекалась за организацию незаконного въезда в Россию иностранцев. Во время очередной попойки у женщины проснулись материнские чувства, она забрала сына из садика и продолжила выпивать.

Вскоре на пороге ее квартиры появился отец ребёнка с сотрудницей ПДН. Они хотели забрать мальчика, но женщина накинулась на них с кулаками. Дебоширку доставили в отделение, где она также напала на женщину-полицейского.

На горе-мать возбудили дело — пока о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Но ей могут грозить и более серьёзные неприятности за нападение на должностное лицо при исполнении. У обеих сотрудниц зафиксированы побои лёгкой степени тяжести: ушибы и гематомы.