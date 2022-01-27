Шойгу представили первый лётный образец крупноразмерного беспилотника "Орион"

Министру обороны РФ Сергею Шойгу представили первый лётный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" на спецзаводе в подмосковной Дубне, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Дальше у нас следующий шаг — это вертолётные беспилотники, палубные беспилотники. Дальше идёт разработка вооружения для беспилотников", — сказал Шойгу при посещении нового цеха компании "Кронштадт".

По словам гендиректора компании "Кронштадт" Сергея Богатикова, первый полёт запланирован на май 2022 года. Лётные испытания завершатся в конце этого года. Он отметил, что сейчас полностью завершён выпуск рабоче-конструкторской документации и ведётся изготовление лётных образцов. Разработчик также уточнил,что новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе. Подготовка серийного производства, заметил он, ведётся параллельно опытному.

Как рассказали в военном ведомстве, в числе перспективных программ компании "Кронштадт", о которых доложили Шойгу, законтрактованный министерством новый беспилотный комплекс "Сириус", БПЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", скоростной ударный беспилотник "Гром". С производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.