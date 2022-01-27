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Шойгу представили первый лётный образец крупноразмерного беспилотника "Орион"

По словам гендиректора компании "Кронштадт" Сергея Богатикова, первый полёт запланирован на май 2022 года. Параллельно с производством опытных экземпляров ведётся и подготовка к серийному выпуску.

27 января, 18:34
<p>Беспилотник "Орион" © ТАСС / Вадим Савицкий</p>

Беспилотник "Орион" © ТАСС / Вадим Савицкий

Министру обороны РФ Сергею Шойгу представили первый лётный образец разведывательно-ударного беспилотника "Орион" на спецзаводе в подмосковной Дубне, сообщает пресс-служба военного ведомства.

"Дальше у нас следующий шаг — это вертолётные беспилотники, палубные беспилотники. Дальше идёт разработка вооружения для беспилотников", — сказал Шойгу при посещении нового цеха компании "Кронштадт".

По словам гендиректора компании "Кронштадт" Сергея Богатикова, первый полёт запланирован на май 2022 года. Лётные испытания завершатся в конце этого года. Он отметил, что сейчас полностью завершён выпуск рабоче-конструкторской документации и ведётся изготовление лётных образцов. Разработчик также уточнил,что новые комплексы будут выпускаться полностью на новом заводе. Подготовка серийного производства, заметил он, ведётся параллельно опытному.

В России разрабатывают платформу для базирования палубных беспилотников

В России разрабатывают платформу для базирования палубных беспилотников

Как рассказали в военном ведомстве, в числе перспективных программ компании "Кронштадт", о которых доложили Шойгу, законтрактованный министерством новый беспилотный комплекс "Сириус", БПЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД", скоростной ударный беспилотник "Гром". С производством также ознакомились глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее Лайф сообщал, что в России построили первый завод по производству крупноразмерных беспилотников. Центр возвели в зоне общей площадью свыше 50 гектаров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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