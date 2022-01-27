НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Трёх журналистов задержали в Ростовской области за нарушение погранрежима

Уточняется, что представителей СМИ уже отпустили. Им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в таких зонах без специальных пропусков.

27 января, 18:39
<p>Пограничники. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин</p>

Пограничники. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

В Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону задержали трёх российских журналистов около государственной границы в районе села Куйбышево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что среди задержанных журналист издания Znak.com Игнат Бакин и фотограф издания "Блокнот-Ростов" Александр Прохорцев. С ними также был сотрудник "Медузы"*. По данным агентства, представители СМИ провели в отделе погранслужбы ФСБ примерно пять часов, после чего их отпустили. Им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без специальных пропусков.

Российского фотографа Котова избили в Каире во время съёмок

Российского фотографа Котова избили в Каире во время съёмок

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших нападение на школу в день рождения Гитлера. Один из троих подозреваемых с 2021 года вёл дневники, куда записывал рецепты изготовления взрывчатых веществ. Эти записи станут одной из главных улик в уголовном деле.

* Внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1