Трёх журналистов задержали в Ростовской области за нарушение погранрежима

В Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону задержали трёх российских журналистов около государственной границы в районе села Куйбышево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что среди задержанных журналист издания Znak.com Игнат Бакин и фотограф издания "Блокнот-Ростов" Александр Прохорцев. С ними также был сотрудник "Медузы"*. По данным агентства, представители СМИ провели в отделе погранслужбы ФСБ примерно пять часов, после чего их отпустили. Им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без специальных пропусков.

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших нападение на школу в день рождения Гитлера. Один из троих подозреваемых с 2021 года вёл дневники, куда записывал рецепты изготовления взрывчатых веществ. Эти записи станут одной из главных улик в уголовном деле.