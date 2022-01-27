В Подмосковье введут денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья

Денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья появится в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Мы в этом году предусмотрели сертификат — 84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории Московской области себе жильё", — цитирует телеканал "360" Воробьёва.

К слову, глава региона уже не раз говорил о важности расселения из аварийного жилья. По словам Воробьёва, в решении данного вопроса немаловажную роль играет федеральное регулирование. Он пояснил, что реновация в Подмосковье возможна и благодаря помощи наиболее крупных округов — Мытищ, Раменского и Балашихи.