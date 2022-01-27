В Подмосковье введут денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья
Выплата составит 84 тысячи рублей за каждый аварийный квадратный метр, рассказал глава региона Андрей Воробьёв. По его словам, чтобы получить средства, необходимо подать заявление до 15 марта.
© Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Денежный сертификат для переселенцев из аварийного жилья появится в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Мы в этом году предусмотрели сертификат — 84 тысячи рублей за квадратный метр. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории Московской области себе жильё", — цитирует телеканал "360" Воробьёва.
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К слову, глава региона уже не раз говорил о важности расселения из аварийного жилья. По словам Воробьёва, в решении данного вопроса немаловажную роль играет федеральное регулирование. Он пояснил, что реновация в Подмосковье возможна и благодаря помощи наиболее крупных округов — Мытищ, Раменского и Балашихи.
А ранее Лайф сообщал, что депутат Госдумы Александр Якубовский предложил расширить льготную ипотеку на вторичное жильё. Обращение, адресованное премьеру РФ, поступило в аппарат правительства, а также направлено для проработки в Минстрой и Минфин.
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