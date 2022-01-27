Канье Уэст анонсировал выход альбома Donda 2

Американский рэпер Канье Уэст сообщил о дате выхода сиквела своего альбома, представленного полгода назад. До этого он никогда не выпускал продолжений к своим релизам. Дату публикации Donda 2 он объявил в Сети, и она незаурядна.

"Donda 2 грядёт 2.22.22. Исполнительный продюсер Future", — сообщил Уэст поклонникам на своей странице в Instagram.

Future, указанный Канье как продюсер пластинки, известный хип-хоп-музыкант, работавший ранее с Дрейком, Snoop Dogg, Young Thung и Juice WRLD. Сколько треков будет в этом альбоме, Уэст не уточнил. В Donda 26 треков. Слухи о Donda 2 появились недавно, в январе. Бывший топ-менеджер основанного Канье лейбла G.O.O.D. Music Стивен Виктор рассказал о готовящемся альбоме и назвал будущую работу шедевром.