Канье Уэст анонсировал выход альбома Donda 2
Для сиквела американский рэпер выбрал красивую дату — назначил выход пластинки на 22-е число 2-го месяца 22 года. Музыкант сообщил, что продюсером стал Future.
Фото © Instagram / Канье Уэст
Американский рэпер Канье Уэст сообщил о дате выхода сиквела своего альбома, представленного полгода назад. До этого он никогда не выпускал продолжений к своим релизам. Дату публикации Donda 2 он объявил в Сети, и она незаурядна.
"Donda 2 грядёт 2.22.22. Исполнительный продюсер Future", — сообщил Уэст поклонникам на своей странице в Instagram.
Future, указанный Канье как продюсер пластинки, известный хип-хоп-музыкант, работавший ранее с Дрейком, Snoop Dogg, Young Thung и Juice WRLD. Сколько треков будет в этом альбоме, Уэст не уточнил. В Donda 26 треков. Слухи о Donda 2 появились недавно, в январе. Бывший топ-менеджер основанного Канье лейбла G.O.O.D. Music Стивен Виктор рассказал о готовящемся альбоме и назвал будущую работу шедевром.
Как сообщал ранее Лайф, Канье Уэст пожаловался, что Ким Кардашьян не пустила его на празднование дня рождения дочери.
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