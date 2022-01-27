Киргизско-таджикские переговоры по границе сорвались из-за новой перестрелки
Число пострадавших в результате конфликта растёт с обеих сторон. Их количество уже приблизилось к десяти, также известно об одном погибшем.
© Минобороны Киргизии
Переговоры представителей Киргизии и Таджикистана о прекращении вспыхнувшего несколько часов назад вооружённого конфликта на границе двух стран сорвались из-за продолжения стрельбы. Об этом сообщила пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
В ведомстве отметили, что в период прекращения огня стороны договорились провести встречу полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзодой, а также пограничных представителей двух государств.
"Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договорённости о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", — заявили в ГКНБ.
В ведомстве добавили, что боестолкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана продолжаются в местностях Кочо-Бою и Дахма.
Ранее Лайф сообщал, что на границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения пограничников. В Бишкеке заявляют, что Душанбе использует гранатомёты и миномёты. По данным местных СМИ, жители киргизских сёл на участке границы с Таджикистаном начали покидать свои дома.
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана периодически обостряется. В конце апреля прошлого года государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вскоре стороны договорились о прекращении огня.
Комментариев: 0