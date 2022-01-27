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Киргизско-таджикские переговоры по границе сорвались из-за новой перестрелки

Число пострадавших в результате конфликта растёт с обеих сторон. Их количество уже приблизилось к десяти, также известно об одном погибшем.

27 января, 19:10

© Минобороны Киргизии

Переговоры представителей Киргизии и Таджикистана о прекращении вспыхнувшего несколько часов назад вооружённого конфликта на границе двух стран сорвались из-за продолжения стрельбы. Об этом сообщила пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

В ведомстве отметили, что в период прекращения огня стороны договорились провести встречу полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзодой, а также пограничных представителей двух государств.

"Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договорённости о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", — заявили в ГКНБ.

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В ведомстве добавили, что боестолкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана продолжаются в местностях Кочо-Бою и Дахма.

Ранее Лайф сообщал, что на границе Таджикистана и Киргизии произошли столкновения пограничников. В Бишкеке заявляют, что Душанбе использует гранатомёты и миномёты. По данным местных СМИ, жители киргизских сёл на участке границы с Таджикистаном начали покидать свои дома.

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Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана периодически обостряется. В конце апреля прошлого года государства обвинили друг друга в провокациях, а в зоне конфликта начались бои. Вскоре стороны договорились о прекращении огня.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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