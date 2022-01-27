Киргизско-таджикские переговоры по границе сорвались из-за новой перестрелки

Переговоры представителей Киргизии и Таджикистана о прекращении вспыхнувшего несколько часов назад вооружённого конфликта на границе двух стран сорвались из-за продолжения стрельбы. Об этом сообщила пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

В ведомстве отметили, что в период прекращения огня стороны договорились провести встречу полномочного представителя президента Киргизии в Баткенской области Абдикарима Алимбаева с губернатором Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзодой, а также пограничных представителей двух государств.

"Однако таджикская сторона вновь нарушила двусторонние договорённости о прекращении огня и продолжила обстрел позиций киргизских военнослужащих", — заявили в ГКНБ.

В ведомстве добавили, что боестолкновения между военнослужащими Киргизии и Таджикистана продолжаются в местностях Кочо-Бою и Дахма.