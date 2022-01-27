На Украине депутату пришлось саму себя переводить с русского на мову
Это парламентарию от фракции "Партия Шария" пришлось сделать, чтобы не нарушить закон о государственном языке. К слову, даже мэр Николаева не сдержался и сыронизировал над абсурдной ситуацией.
Кадр видео © Twitter / Анатолий Шарий
Главе фракции "Партии Шария" Татьяне Кравчук во время выступления на сессии Николаевского горсовета пришлось саму себя переводить с русского на украинский, чтобы соблюсти требования закона. Об этом сообщил украинский видеоблогер Анатолий Шарий в "Твиттере".
"Депутат "Партии Шария" отжигает в Николаевском Горсовете. Не понимаете русский — переведём вам", — гласит ироничная подпись к посту.
Депутат Партии Шария отжигает в Николаевском Горсовете. Не понимаете русский - переведем вам pic.twitter.com/xc2grUYlbt— Анатолий Шарий (@anatoliisharii) January 27, 2022
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Во время заседания Кравчук попросила исключить из повестки один из вопросов, так как тот нуждался в доработке. Об этом ей пришлось сказать как на украинской мове, так и на русском языке. После этого мэр Николаева Александр Сенкевич по-испански в шутку спросил у депутата, умеет ли она разговаривать ещё на этом языке, на что та ответила отрицательно на анлийском.
Ранее Лайф сообщал, что на Украине с 16 января ограничили выпуск прессы на русском языке. Печатать газеты и журналы не на украинском можно при выполнении условия, которое грозит редакциям убытками.
Напомним, Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. Документ подписал президент Пётр Порошенко. Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине, Киеву было рекомендовано переписать статью скандального закона. Но позже, несмотря на это и на свои предвыборные обещания, избранный президентом Владимир Зеленский не стал отменять дискриминирующий языковой закон Порошенко. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 14 июля 2021 года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был признан конституционным.
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