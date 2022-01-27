На Украине депутату пришлось саму себя переводить с русского на мову

Главе фракции "Партии Шария" Татьяне Кравчук во время выступления на сессии Николаевского горсовета пришлось саму себя переводить с русского на украинский, чтобы соблюсти требования закона. Об этом сообщил украинский видеоблогер Анатолий Шарий в "Твиттере".

"Депутат "Партии Шария" отжигает в Николаевском Горсовете. Не понимаете русский — переведём вам", — гласит ироничная подпись к посту.

Депутат Партии Шария отжигает в Николаевском Горсовете. Не понимаете русский - переведем вам pic.twitter.com/xc2grUYlbt — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) January 27, 2022

Во время заседания Кравчук попросила исключить из повестки один из вопросов, так как тот нуждался в доработке. Об этом ей пришлось сказать как на украинской мове, так и на русском языке. После этого мэр Николаева Александр Сенкевич по-испански в шутку спросил у депутата, умеет ли она разговаривать ещё на этом языке, на что та ответила отрицательно на анлийском.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине с 16 января ограничили выпуск прессы на русском языке. Печатать газеты и журналы не на украинском можно при выполнении условия, которое грозит редакциям убытками.