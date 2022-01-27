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Всего за три дня в мире ковидом заразилось 10 миллионов человек

Когда пандемия только начиналась, на инфицирование такого количество людей у вируса уходили месяцы. Скорость распространения увеличилась с появлением штамма "омикрон".

27 января, 19:18

© Pexels

Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку 360 миллионов, а число летальных исходов — 5,62 миллиона, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, на 18:37 мск в ВОЗ поступили сведения о 360 578 392 инфицированных и 5 620 865 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 3 395 352, летальных исходов — на 10 176.

Согласно данным организации, наибольшее количество подтверждённых случаев заражения зафиксировано в США — 71 812 665. Далее следуют Индия (40 371 500), Бразилия (24 311 317), Франция (17 252 793) и Великобритания (16 149 323). Больше всего смертей от ковида зафиксировано в США (866 039), Бразилии (623 843), Индии (491 700).

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Лайф сообщал, что 12 января стало антирекордным днём за всю пандемию коронавируса. Тогда в течение 24 часов было выявлено 3 541 598 случаев заражения. При этом речь идёт лишь об официально подтверждённых данных, которые предоставляют страны. Отметка 350 миллионов заразившихся была пройдена 25 января, 300 миллионов — 8 января, 250 миллионов — 9 ноября, а 200 миллионов — 5 августа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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