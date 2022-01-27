Почему дети врут родителям и как избавиться от их постоянных выдумок
Детский и подростковый психолог Никита Карпов открывает родителям важную информацию, которая поможет не просто научить ребёнка, что врать — это "нехорошо", но и установит дома доверительные отношения.
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Первая ложь
Начнём с главного — все лгут, и, если ребёнок научился этому подозрительно рано, не спешите бить тревогу. В этом нет ничего страшного — моральные качества малыша ещё не сформированы и за их становление всё ещё ответственны его родители.
Вот как для Пятого канала описывает первые байки ребёнка психолог Никита Карпов: "Первое время — в четыре-пять лет — ребёнок врёт без злого умысла, он просто фантазирует и рассказывает сказки. А вот позже, в шесть-семь лет, у него появляется самосознание. И вот тогда враньё приобретает смысл и цель".
Никита Карпов. Фото © Instagram / papa_psy
Почему ребёнок врёт
Прежде чем думать о том, как бы отучить чадо ото лжи, было бы неплохо разобраться, зачем он идёт на это. Обычно выделяют всего две мотивации. Дети врут либо для того, чтобы чего-то избежать, либо для того, чтобы что-то получить. Для начала нужно понять, какая ситуация сложилась у вас в конкретном случае. Ведь все советы обычно сводятся к тому, что нужно бороться не с ложью, а с её причиной.
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Избавляемся от лжи
Представим ситуацию — подросток разбил любимую мамину вазу. Вместо того чтобы рассказать родителям, он прячет её, а когда мама интересуется, куда пропала вещь, врёт, что не знает. Зачем? Боится, что его отругают. То же самое с двойками в школе, не сделанными домашними работами и так далее. Отучить лгать не получится, пока ребёнок не будет доверять родителям и не перестанет бояться негативных санкций.
Психолог отмечает, что в этом пункте активно процветают двойные стандарты. Родители усиленно прививают ребёнку идею о том, что правда важнее, чем проступок. Однако стоит ребёнку рассказать, что случилось на самом деле, как за его откровением следуют ругань, скандалы и наказание. После того ни о каком доверии не идёт и речи, а потому ребёнок и продолжает врать.
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Так что задача родителей — не держать детей в ежовых рукавицах, не позволяя лгать, а, наоборот, демонстрировать им такую любовь, что лгать будет просто "невыгодно". Гораздо приятнее, не боясь, сознаться в чём-то, чем врать, а потом переживать, что всё вскроется, запоминать, что именно наговорил, а про обычные муки совести и говорить не приходится. Кроме того, таким образом вы не только будете чаще слышать правду от ребёнка, но и уменьшите количество детских травм до минимума, сэкономив чаду деньги на походы к психотерапевту в будущем.
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