Не один дома: Как Маколей Калкин нашёл любовь после череды неудач и разочарований
Весь мир помнит Калкина маленьким мальчиком, и неудивительно. Зато сейчас он наконец-то совсем вырос — обзавёлся женой и ребёнком. Лайф вспомнил, чего это ему стоило.
Фото © Twitter / Missguided
Рэйчел Майнер
Любовная история Макалея началась, когда его детская актёрская карьера уже закончилась. Все части фильма "Один дома" с его участием, "Богатенький Ричи" и другие картины отгремели, а у юноши наконец появилось время на учёбу. Он ходил в детскую профессиональную школу в Нью-Йорке, где получал не только среднее образование, но и учился актёрскому мастерству. Там он познакомился с другой ученицей, актрисой Рэйчел Майнер. Роман подростков закрутился с такой силой, что уже в 17 лет они решили, что не могут жить друг без друга, и поженились.
Маколей Калкин и Рэйчел Майнер. Фото © Twitter / sosaysdean
Вот только разошлись они меньше чем через два года — в 2000-м, притом что развелись только ближе к 2002-му. Подробности подросткового брака и раздора известны только самым близким, но можно предположить, что не обошлось без религиозных споров — в 2003-м девушка стала активно поддерживать церковь сайентологии, деятельность которой в России признали нежелательной. Ещё вариант — Калкин уже хотел начать новые отношения, а статус женатого мужчины ему мешал. И правда: как только всё подтвердилось документально, парень начал встречаться с Милой Кунис.
Мила Кунис
Отношения актёров продлились почти девять лет. Огромная цифра — неудивительно, что фанаты постоянно ждали, когда их любимые звёзды поженятся. Но Мила не раз заявляла, что брак для неё — нечто необязательное. И в итоге ребята разошлись в начале 2011-го, так и не сыграв свадьбу. По официальным заявлениям, решение было обоюдным, но что-то подсказывает, что это было лишь версией PR-менеджеров.
Маколей Калкин и Мила Кунис. Фото © Twitter / versaceoxygen
Через год Калкина пришлось откачивать после неудачной попытки суицида, причиной которого стала депрессия, вызванная расставанием с Кунис и смертью сестры Дакоты. Мало того, СМИ сообщают, что именно в этот момент Маколей подсел на наркотики. Оправляться после такого расставания актёру пришлось несколько лет. Только в 2017 году фанаты снова заговорили о новом повороте в любовной истории их кумира. На этот раз избранницей снова стала актриса — Бренда Сонг.
Бренда Сонг
Калкин познакомился с Брендой во время съёмок фильма "Мальчишник в Таиланде". Впервые их заметили вместе летом 2017-го, но актёры никак совместный выход не прокомментировали. Однако уже через несколько месяцев сомнений не осталось — все знали, что они встречаются. Отношения оказались серьёзными — 5 апреля 2021 года у пары родился сын, которого назвали Дакотой в честь покойной сестры Калкина.
Маколей Калкин и Бренда Сонг. Фото © Twitter / Missguided
По-видимому, ребёнок только укрепил семью, и теперь, несмотря на страхи и горький опыт, Калкин готов стать мужем снова. 26 января в американских СМИ появилась информация, что Маколей отважился сделать матери своего сына предложение, и Бренда сказала да. Остаётся дождаться, пока пара официально объявит дату грядущей свадьбы. Фанаты лишь надеются, что этот союз кумира станет лучше предыдущих и никакая проблема не сможет его разрушить.
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