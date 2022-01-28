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ОАЭ передали Сектору Газа партию российской вакцины "Спутник V"

Представитель министерства здравоохранения Махмуд Хаммад уточнил, что в первую очередь будут привиты работники сферы образования и студенты.

27 января, 22:04

Фото © Facebook / Спутник V

Объединённые Арабские Эмираты передали Министерству здравоохранения Сектора Газа гуманитарную помощь, в составе которой миллион доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как сообщает государственное Информационное агентство ОАЭ, партию российских вакцин доставили через пограничный переход Рафах на границе с Египтом. После доставки началось распределение груза по всем пунктам вакцинации на территории Газы, которая переживает четвёртую волну пандемии коронавируса. За сутки 26 января в Палестине число заразившихся увеличилось на 7750 человек. Представитель министерства здравоохранения в Газе Махмуд Хаммад уточнил, что в первую очередь будут привиты работники сферы образования и студенты. Отмечается, что местные власти неоднократно обращались за помощью к ряду стран региона и международным гуманитарным организациям.

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Ранее Лайф сообщал, что "Спутник V" могут признать в этом году, заявила представитель ВОЗ Вуйнович. По её словам, предоставление документов по российской вакцине от ковида идёт по плану.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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